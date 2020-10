Rosmalenaar veroordeeld voor stalken en mishandelen Udense ex-vriendin

Nog dit jaar helderheid over juiste plek bushalte Uden

3 oktober UDEN - Nog dit jaar moet duidelijk worden wat de beste plek is voor de bushalte aan de Hoevenseweg in Uden. Dat zei wethouder Franko van Lankvelt in antwoord op vragen van D66 over de gevaarlijke situatie ter hoogte van basisschool De Vlonder.