Rotary Uden schenkt hulpmiddelen aan dementerende ouderen: 'Hopelijk krijgen ze nu meer ontspanning en rust’

UDEN - Rotary Uden schiet Huize Sint-Jan en het Retraitehuis in Uden te hulp. De liefdadigheidsvereniging schenkt speciaal voor dementerende ouderen in deze zorginstellingen diverse spellen en bijzondere hulpmiddelen.

Het geld voor deze middelen werd opgehaald bij het benefietconcert van het orkest van de Koninklijke Luchtmacht dat de Rotary en Rabobank Uden organiseerden in november. Thomas Jansen, voorzitter van Rotary Uden, legt uit: ,,Een op de vijf mensen krijgt dementie en nog veel meer mensen worden er in hun omgeving mee geconfronteerd. Het muziekgeheugen of ritmisch geheugen blijft veel langer behouden dan het weetgeheugen. De leiding van het Retraitehuis en Sint-Jan wilden graag voor de dementerende bewoners van hun zorginstellingen iets extra’s doen.”

Muzikale hulpmiddelen

,,Dementerende ouderen hebben baat bij specifieke muzikale hulpmiddelen. Zo hebben we een Inmu Relax aangeschaft. Dit hulpmiddel vermindert stress en spanning door middel van muziek en vibratie. Dit helpt de persoon met dementie om zijn of haar eigen lichaam te voelen en te ontspannen. Dat is erg belangrijk voor deze groep mensen”, vervolgt Jansen.

Volledig scherm Rotary schenkt het Retraitehuis hulpmiddelen. © Rotary

Andere middelen die de Rotary cadeau deed waren een Oceandrum, waarmee de zee kan worden nagebootst en een Qwiek.snooze ,die helpt bij slaapproblemen. ,,Zowel Sint-Jan als het Retraitehuis hadden diverse hulpmiddelen, zoals een percussieset, op hun verlanglijstje staan. Uiteindelijk zijn er naast deze set ook nog een Windgong, een beamer en diverse gerobotiseerde knuffeldieren gekocht. Deze hebben we onlangs mogen overhandigen aan de beide verzorgingstehuizen. We hopen, samen met Rabobank Uden, dat de geschonken middelen de bewoners helpen bij meer ontspanning en rust”, vervolgt Jansen.

Het Orgelhuis in Uden heeft ook nog een cadeau in ontvangst mogen nemen. De Rotary heeft het een nieuwe televisie geschonken voor in de gemeenschappelijke ruimte. Het Orgelhuis biedt gespecialiseerde, kleinschalige zorg voor mensen met dementie.