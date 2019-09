Routes en speelfilm rond bevrijding van Erp

Toch was de oorlog na die bevrijdingsdag in 1944 nog niet voorbij. Er vielen in de dagen erna nog doden onder de burgers van de voormalige gemeente Erp; in Keldonk vijf mensen door een Duits vergeldingswapen en in Erp verloren daags na de bevrijding twee mensen het leven bij een mijnontploffing. Burgemeester Herman Verheijen van Erp kwam in maart 1945 in concentratiekamp Buchenwald om door ontberingen.

Heemkundekring Erthepe heeft samen met de stichting Cornelius van Boerdonk enkele gebeurtenissen opgenomen in wandel- en fietsroutes. Op zondag 29 september zijn deze routes tussen 10.00 en 17.00 uur gratis op te halen en te wandelen of fietsen. Dat kan bij drie startpunten: het Raadhuis in Erp, Den Hazenpot in Boerdonk en korenmolen De Hoop in Keldonk. De routes zijn via de folder of een app te volgen. In de app zijn ook beelden toegevoegd. Eerder al verscheen een boek van Antoon Verbakel met oorlogsherinneringen uit Erp, Boerdonk en Keldonk die hij jarenlang opschreef voor de Erpse Krant. Ook ooggetuigenverslagen uit dit boek ‘Terugblik ter herinnering’ komen terug in de wandel- en fietsroutes.

In elk kerkdorp zijn lokale sporen uit de oorlog uitgestald, voorwerpen die Erthepe heeft verzameld of in bruikleen heeft gekregen. In het Raadhuis in Erp liggen documenten van en over burgemeester Hermanus Verheijen, in Simeonshof in Erp en in de bieb in Boerdonk zijn vitrinekasten met voorwerpen uit de oorlog en in de molen in Keldonk ligt onder meer een doorboorde Brodie helm MKII, waarschijnlijk afkomstig van een Brit die op 23 september 1944 op het Hool gesneuveld is.

