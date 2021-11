Ruim 75.000 euro voor goede doelen in Veghel

Wat gaat er allemaal niet door komende weken?

UDEN/VEGHEL - Geen Langlaufwedstrijden in de Maashorst, geen prinsonthullingen. Nu tot 3 december weer strenge regels gelden en de horeca om 20.00 uur dicht moet, gaat er weer heel veel leuks in de regio niet door. Komende weken, maar óók in de weken erna.

18 november