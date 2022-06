Ruim vijftig jaar voetbalgeschiedenis met FC Uden: van buurtclub naar vijfdeklasser die heel graag naar de vierde klasse wil

Inwoners Ve­ghel-West en delen van Schijndel zijn vaker eenzaam

VEGHEL - Inwoners van de wijken Veghel-West en Schijndel Oost en West voelen zich vaker eenzaam dan mensen in andere wijken van Meierijstad. Dat blijkt uit een rapport dat de gemeente heeft laten maken om de eenzaamheid in beeld te brengen. Want hoe weet je of je het juiste doet om dit probleem aan te pakken?

