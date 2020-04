Run op hulp uit corona-noodfonds in regio: ‘Van yogadocenten tot fitnessinstructeurs’

Deskundi­gen: Stop alsje­blieft met het zelf maken van mondkapjes

31 maart DEN BOSCH/SCHIJNDEL - Steeds vaker zie je ze; mensen die zelf mondkapjes maken in de hoop dat ze bescherming bieden tegen het coronavirus. Ook in Den Bosch en Schijndel. ,,Stop er alsjeblieft mee", zegt deskundige Jos Putman. ,,Want het biedt nauwelijks tot geen bescherming. Sterker nog; het werkt eerder besmetting in de hand.”