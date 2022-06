Rüpp tempert onrust: Oventje mag zelf zeggen of er nog eens asielzoekers komen

Maashorst vangt 150 asielzoe­kers op op reserve­veld van Festilent in Zeeland

ZEELAND - De gemeente Maashorst gaat met ingang van 29 juni tijdelijk 150 asielzoekers opvangen in Zeeland. Die komen in noodunits op het reserveveld van voetbalvereniging Festilent te wonen. Vrijdag is er een informatiebijeenkomst in de kantine van de voetbalclub.

7 juni