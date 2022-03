Rüpp wil in Maashorst noodwoningen voor Oekraïners

Vierde klasse H Bizar eigen doelpunt van Gassel tegen Festilent: ‘Dit heb ik nog nooit gezien’

Festilent speelden iet groots, maar won ruim van Gassel. De 2-0 was de meest opvallende goal van de middag. Een Gassel-verdediger kopte de bal recht omhoog en wilde hem in tweede instantie wegkoppen, maar kopte hem recht over zijn eigen keeper.

20 maart