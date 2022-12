Rustig bij vaccinatielocaties, toch blijven er veel open: 'Uiteindelijk betaalt de burger dat’

Bewoners Bosberg Boekel proteste­ren tegen schrappen trottoir

BOEKEL - Bewoners van de Boekelse woonwijk Bosberg maken zich ernstig zorgen over de verkeersveiligheid in hun buurt. Zij vrezen gevaarlijke situaties indien de plannen van de gemeente Boekel uitgevoerd worden. In die plannen verdwijnt aan één kant van de Bosberg - een doorgaande weg - het trottoir.

15 december