Rutte brengt bezoek aan Bernhoven en praat met personeel: ‘Eerder geen tijd om na te denken, dat komt er nu uit’

De premier werd rond 12.30 uur ontvangen door algemeen directeur Geert van den Enden en medisch leider Simone Gielissen, die toch even een check moest doen. ,,Sorry, maar ik moet ook bij u de triage-vraag stellen: heeft u de afgelopen 7 dagen koorts gehad, geur- of smaakverlies gehad of heeft u huisgenoten die in isolatie zitten?”, vroeg ze. Toen Rutte ontkennend antwoordde, kon zijn bezoek aan het Udense ziekenhuis beginnen.