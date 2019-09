's Lands eerste windboom landt in Dinther

VIDEO Basecamp in hartje Meierij­stad: Bestrij­ders van pesten zijn bevrijders van nu

17:21 SCHIJNDEL - Zo'n 2700 leerlingen uit Meierijstad krijgen deze week lessen over vrijheid op het militaire basiskamp in hartje Meierijstad, tussen Schijndel en Eerde. ,,We laten de kinderen zien dat oorlog meer is dan kogels knallen.”