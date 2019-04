Samen jagen op dumpers, stropers en crossers in Brabantse natuur: ‘Als het donker is hebben dumpers hier vrij spel’

Splinter­nieuw Dorpsfeest Zeeland moet een traditie worden

10:53 ZEELAND - De viering van de 25ste verjaardag van de gemeente Landerd wordt een beetje uitgesmeerd over de drie dorpen. Zeeland haakt in met een dorpsfeest in het weekeinde van 25 en 26 mei. Het idee is dat Dorpsfeest Zeeland een jaarlijks terugkerend evenement wordt.