Samen spelen zonder teveel regels, dat was het belangrijkste bij De Bengelenbak

Alida vervolgt: ,,Grappig hoe tijden veranderen. Ooit stopten drie leidsters omdat ze niet meer in de zaal mochten roken. We hadden toen een wachtlijst van leidsters die wilden beginnen. Nu komen we leidster te kort, ook een reden om te stoppen.” Minder vrijwilligers doordat steeds meer moeder werkend en minder kinderen door de komst van kinderdagverblijven. In de hoogtijdagen kwamen er iedere dag dertig kinderen, nu komen er maar dertig per week. ,,Als we nu stoppen kunnen we nog een mooi bedrag schenken aan een goed doel. Dan laten we iets achter voor alle Veghelse kinderen", verwoordt Alida de mening van het bestuur.