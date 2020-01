Samenkomen met dorpsgenoten rond een brandende stapel kerstbomen, het is traditie

De vuurkoning en vuurkoningin ontsteken het vuur

In Zeeland gaat al enkele jaren een glow-optocht vooraf aan de verbranding. Kinderen lopen met lichtjes vanaf basisschool 't Oventje naar sportpark de Bundel in Zeeland waar de vuurkoning en vuurkoningin onder begeleiding het vuur ontsteken. ,,We houden al vijftien jaar de kerstboomverbranding op deze plek, bij de voetbalvelden”, zegt Geert van Rooij, voorzitter van de Stichting Jeugdbelangen. ,,Daarvoor was het altijd midden in het dorp, maar dat is niet een ideale plek met al die rook. Hier hebben we de ruimte.”