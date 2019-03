Saxofoonkwartetten geven concert en workshop

De vier saxofonisten van het Engelse Apollo Saxophone Quartet en de vier saxofonisten van ArtVark hebben samengewerkt aan een project, waarbij de strakke lijnen tussen klassieke- en jazzmuziek verdwijnen. Op donderdag 28 maart om 20.15 uur treden ze op in zaal De Apotheek op de Noordkade in Veghel. Volgens Jack Monde van de Cultuurfabriek op de Noordkade is het een bijzonder optreden. ,,Het zijn misschien wel de beste saxofoonkwartetten van dit moment en het is het enige concert dat ze in deze samenstelling in Zuid-Nederland geven. Apollo is van huis uit een modern klassiek kwartet met een fabelachtige techniek. De groep toert over de hele wereld. Artvark speelde jazz op festivals als het North Sea Jazz Festival, Bohemia Jazz Festival en Jazz Brugge en werkte met veel artiesten samen.”