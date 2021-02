Schaatsen in een sprookje op de gracht van het kasteel

Na een week van sneeuw en vorst worden we dit weekend getrakteerd op een winters toetje. Onder prachtige weersomstandigheden stappen we massaal op het ijs.

In het besneeuwde landschap schittert Kasteel Heeswijk meer dan ooit. Van een afstandje zou dit machtige monument niet misstaan in een winters tafereel van Anton Pieck. Het is dan ook een gewild object om te worden vastgelegd. Deze dagen heeft het kasteel bovendien een heel andere aantrekkingskracht. De bevroren slotgracht lokt tientallen schaatsliefhebbers naar het Brabantse Topmonument. Carmen van den Berg stapte vrijdag nog op het matige ijs van de Aa-Broeken in Veghel, maar besloot het zaterdag in haar eigen woonplaats te proberen.

Werkelijk uniek

Samen met haar vriend Rick Melis uit Nijmegen en plaatsgenoot Roos Caspers zwiert ze over het ijs, dat er optimaal bij ligt. Er worden foto’s en filmpjes gemaakt van dit bijzondere moment. ,,Het is alsof je schaatst in een sprookje”, vindt Van den Berg.

,,Dat ik op natuurijs geschaatst heb is zeker tien jaar geleden, maar hier op de gracht van het kasteel is werkelijk uniek.” De Heeswijkse vindt het sowieso ‘een cadeautje’ dat er überhaupt geschaatst kán worden. ,,Zeker in deze coronatijd. Kijk hoe blij iedereen er van wordt.”

(Tekst gaat verder onder de foto)

Volledig scherm Thijs van Beekveld en Jan van Grinsven maken op hun ijshockeyschaatsen een rondje over de slotgracht. © Philip van den Brand

Thijs van Beekveld uit Heeswijk-Dinther parkeert zijn auto werkelijk pal naast de gracht. Met een oom en tante die in de buurt wonen kent hij de omgeving van het kasteel als zijn broekzak. ,,Als klein mènneke heb ik hier wel vaker geschaatst, maar dat is láng geleden”, benadrukt hij terwijl hij samen met zijn maat Jan van Grinsven de ijzers onderbindt. Soepel stappen ze het ijs op. Enkele vrienden sluiten later aan. ,,We gaan er een mooie middag van maken. Lekker met een koud biertje erbij”, wijst Van Beekveld in de richting van de gevulde koelbox. ,,Als het op is gaan we naar huis.”

Flinke ronde

En weg is het tweetal. Ze schieten onder de hoge brug, tussen de voor- en hoofdburcht, door. De hele gracht is dichtgevroren. Het is dus mogelijk om een flinke ronde rond het kasteel en de kasteeltuin te maken. Alleen in een hoekje tegen één van de torens is een stukje ijsvrij gehouden voor de zwarte zwanen. Schaatsen in de luwte van dit imposante kasteel heeft iets magisch. Het is verrassend hoe rustig het er eigenlijk is.

Bewust tijdens lunchtijd

Dat is op de ijsbaan aan de Hackerom, tussen Keldonk en Erp, volgens Elly Thuis wel anders. ,,Wij komen bewust tijdens lunchtijd, want anders vinden we het te druk.” Partner Bas van Steen begeleidt ondertussen dochters Maud (5) en Pleun (3) op het ijs. Achter een stoeltje maakt de jongste op botjes haar eerste slagen. Het gaat letterlijk met vallen en opstaan. ,,Alles moet geleerd worden. Fijn dat dit nu ook kan”, lacht moeder Elly die als kind ook vaak op deze plek te vinden was. Zelf staat ze met snowboots op het ijs. ,,Ik zou niet weten waar mijn schaatsen gebleven zijn.”

Supersonische slee

Wie wat bewaart, die heeft wat is het devies van Marco de Gruiter. Daarom viste de Boekelse ondernemer zijn supersonische slee met stuurwiel én zijn schaatsen zaterdag zo van zolder. ,,Dat ding is splinternieuw en ligt er al tien jaar ongebruikt. Ik wist zeker dat hij nog een keer van pas zou komen.”

Samen met zijn jonge werknemers Silas Verstegen (17), Teun Althuizen (17) en Tim Sanders (16) staat De Gruiter op een ondergelopen stuk groen aan de Rosoliemolen in Boekel. Silas wordt op de hippe slee vooruitgeduwd door Teun en Tim. Ze hebben volop plezier. ,,Het idee om te gaan schaatsen ontstond vanmorgen in het magazijn. We hebben de schaatsen en slee gepakt en zijn gegaan. Nu kan het nog. Na het weekend is het gedaan met de ijspret en wie weet hoe lang je er weer op moet wachten.”

Volledig scherm Carmen van den Berg, op de foto samen met haar vriend Rick Melis, vindt het schaatsen bij het kasteel 'een sprookje'. © Philip van den Brand

Volledig scherm Silas Verstegen (op de slee) en zijn collega's Teun Althuizen (links) en Tim Sanders hebben na het werk plezier op het ijs in Boekel. © Philip van den Brand

Volledig scherm Bas van Steen uit Erp begeleidt zijn dochters Pleun (links) en Maud bij hun eerste slagen op natuurijs. © Philip van den Brand

Volledig scherm Ook Moedersgat in de Veghelse Vijverwijk biedt al dagen ijspret voor jong en oud. © Philip van den Brand