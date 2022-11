Schaijk mag grof vuil nog drie jaar naar Oss brengen

Het gaat om een tussenoplossing. Er is wel de wens om snel, binnen twee jaar na de herindeling van Uden en Landerd, alle gemeentelijke regelingen te harmoniseren . Evengoed is er ruimte nodig om nieuwe systemen op en oude af te bouwen.

Inzameling van huisvuil

Er is onderling gesproken over het afbouwen van de samenwerking. Daarbij komt het goed als Schaijkenaren, die ook het dichtst bij Oss wonen, daar nog wat langer met hun grof vuil naartoe gaan. Voor inwoners van Zeeland en Reek is over een jaar al plaats op de milieustraat in Uden.