Schaijkenaar Anton Coolen pleit in advertenties voor 'nieuw type burgemeester’

Vrijebasis­school De Zevenster in Uden kan uitbreiden op huidige locatie, gemeente sluit daarvoor een deal met Area

UDEN - De gemeente Uden is rond met wooncorporatie Area over de aankoop van een leegstaand deel in een gebouw aan de Bronkhorstsingel in Uden. Daarmee kan vrijebasisschool De Zevenster, in ditzelfde gebouw gehuisvest, uitbreiden.

29 oktober