Schaijkse Monique van Rossum schrijft kinderboek over de Maashorst

De hoofdpersoon in het boek is Annabel, een jong meisje dat graag in de natuur is en daarin allerlei avonturen beleeft. De naam ‘Zilveren Maan’ is door haar oma gegeven. Vanwege haar nieuwsgierigheid ontdekt ze van alles over de natuur in De Maashorst, het Oergebied in Brabant. Daardoor draagt het boek bij aan natuureducatie over het gebied.