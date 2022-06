Schapendag Odiliapeel afgelast bij gebrek aan schapen en oude ambachten: ‘Jammer voor het dorp’

Met pijn in het hart heeft de stichting Ovilio het besluit moeten nemen. ,,Het is heel jammer voor het dorp", zegt voorzitter Huub Smeets. Het evenement werd in 2019 voor de laatste keer gehouden en trok toen, zoals altijd, duizenden bezoekers. De afgelopen twee jaar gooide corona roet in het eten.

Geen schapen te vinden

De stichting was al geruime tijd bezig met de voorbereidingen voor het dorpsfeest, traditiegetrouw op de tweede zondag in juli, maar heeft er nu toch de stekker uit getrokken. ,,Vrijwilligers hebben we genoeg, dat is het probleem niet", benadrukt Smeets. ,,We kregen alleen niet genoeg deelnemers gevonden om er een mooie dag van te maken. Zo is het aantal mensen dat hobbymatig schapen houdt, drastisch verminderd. Ook in de oude ambachten zit na corona lelijk de klad.” De smid, de mandenmaker en de dame achter het spinnenwiel, ze zijn volgens de voorzitter steeds moeilijker te vinden.

Alles of niks

In elk geval niet genoeg om er een volwaardig evenement van te maken want dat is en blijft de insteek. ,,Nee, we willen geen halfbakken Schapendag. We willen geen concessies doen aan de opzet van de dag”, zegt Smeets. ,,Inderdaad, het is alles of niks.” De organisatie houdt voorzichtige hoop dat de Schapendag in 2023 wel gehouden kan worden, al dan niet in een iets gewijzigde vorm.

,,We hebben nu ruim de tijd om daar over na te denken en te overleggen met alle ondernemers en verenigingen die bij deze dag betrokken zijn", aldus Smeets. Hij wil er in elk geval alles aan doen om een van de oudste evenementen van de gemeente Uden - in 2019 werd de 45ste editie gehouden - in de lucht te houden.