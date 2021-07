Scheidslijn privé en zakelijk is dun: Judith en Cas verzorgen demente mensen én wonen ertussen

Kie­zen tussen 2.500 en 3.000 speciaal­bier­tjes; House of Beers in Uden mikt op consument én horeca

21 juli UDEN - Ruim honderd jaar verkocht Van Donzel in Uden er stoelen en banken, vanaf september is de oude woonwinkel de plek waar bier wordt verkocht. Heel veel bier. House of Beers mikt met zeker 2.500 speciaalbieren op consument én horeca.