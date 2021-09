Schieten, vendelen en trommen als teambuilding voor leraren basisschool 't Ven in Veghel

Diamanten paar Van den Oever-Van den Acker: ‘Soms iets meer geven dan nemen’

31 augustus ,,Het is wel lang geleden, maar het was zeker liefde op het eerste gezicht”, vertelt Cisca van den Oever-Van den Acker (81). Op 31 augustus is ze 60 jaar getrouwd met Gerrit van den Oever (86). Het echtpaar woont al 59 jaar in Uden.