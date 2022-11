‘Schijn is nog geen bewijs’: OM krijgt bewijs tegen vriendin brandstichter en bedreiger in Veghel niet rond

Minder oranje straten in Heesch dan anders? ‘De sfeer is nu wel anders omdat het in november is’

HEESCH - Nog negen dagen en het WK barst los. Maar waar bij eerdere WK’s heel wat straten oranje kleurden, is een oranje straat nu een bijzonderheid. De Monseigneur Zwijsenstraat in Heesch is er daar een van.

12 november