Schip met giftige lading vertrekt volgende week uit Veghel

Het schip zal in de eerste helft van volgende week varen naar een depot van Rijkswaterstaat, bij het ketelmeer in Flevoland. ,,De lading wordt daar ontgast, en dan wordt het overgeslagen op een andere boot.''

Vorige week dinsdag werd het gas, een dodelijke concentratie van rattengif fosfine , ontdekt in het graan op het schip. De schipper werd direct van boord gehaald en voor controle overgebracht naar het ziekenhuis. Ook twee andere schepen die dezelfde lading vervoerden zijn in Zwolle en Utrecht aan de kant gezet.

Had erger kunnen aflopen

De schipper die de zeer giftige lading vervoerde en in Veghel net op tijd van zijn schip werd gehaald is tijdens de reis al ziek geworden. Hij had een vreemde geur in het ruim geroken, zo vertelde hij vorige week aan wal. ,,Ik voelde me duf en was ontiegelijk aan de diarree.”