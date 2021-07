Schip met zeer dodelijk giftig graan blijft nog dagenlang in Veghel: ‘De hoeveelheid gif is echt extreem’

F-16 op rotonde Volkel nu nog mooier in het licht

28 juli VOLKEL - Overdag is het al een grote blikvanger, vanaf nu ook 's avonds en 's nachts want de F-16 op de rotonde in Volkel is voorzien van nieuw led-licht. De straaljager kan straks in alle denkbare kleuren in de spotlights gezet worden.