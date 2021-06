Scholen Veghel verder open maar niet volledig, heldenontvangst directeur: ‘Blij dat Anita het zo voor ons opnam’

Blij zijn ze, opgelucht deze maandag. Leraren van het Zwijsen College en het Fioretti College in Veghel geven aan dat ze nog steeds angst hebben voor het coronavirus, zeker als ze les moeten geven in volle klassen. Ze vinden het raar dat leerlingen geen afstand hoeven te houden, terwijl dat overal in de samenleving nog de norm is. Bijna niemand van het korps is al gevaccineerd tegen het virus of heeft de afsluitende tweede injectie gehad. Ze zijn opgewekt met de uitkomst dat de scholen niet volledig heropend worden.