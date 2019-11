Scholen Veghel waarschuwen voor Snapchat-account met ‘naaktfoto’s van leerlingen’

Verhuist heide van Sallandse Heuvelrug naar Uden?

9:03 UDEN -Als het een beetje meezit krijgt Uden een stukje Sallandse Heuvelrug. Medewerkers van Staatsbosbeheer waren deze week bezig met het uitstrooien van heidemaaisel van die Overijsselse heuvelrug in natuurgebiedje Achter de Bergen in Uden. In april, mei moet blijken of dat succesvol was.