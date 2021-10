Scholenplan Veghel krijgt slechts één onvoldoende: is dat nieuwe gebouw voor De Bunders wel nodig

De komende zestien jaar wordt er in totaal ruim 68 miljoen euro in de schoolgebouwen in Meierijstad gestoken. Is dat wel nodig, vragen sommige partijen zich hardop af. Kunnen bepaalde scholen niet beter samen worden ondergebracht in één gebouw? Bijvoorbeeld basisschool De Bunders, die nieuwbouw moet krijgen, en 't Heibosch in Veghel. Ze zijn op zo'n 500 meter afstand van elkaar gevestigd.