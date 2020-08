Schoolbesturen Veghel en Rooi werken aan fusie, Schijndel doet niet mee

Skipov en Skoso hebben basisscholen in Meierijstad. Skipov heeft 14 scholen met in totaal 2200 leerlingen in Veghel, Mariaheide, Erp, Boerdonk, Zijtaart, Keldonk en Eerde. Skoso heeft zeven scholen met ruim 1250 leerlingen, in de kernen Sint-Oedenrode, Olland, Boskant en Nijnsel. Nu Veghel en Sint-Oedenrode samen met Schijndel zijn opgegaan in Meierijstad ligt ook een fusie tussen de schoolbesturen voor de hand. ,,We komen elkaar steeds vaker tegen op allerlei terrein. In het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs, in gemeentelijk overleg, bij onderwijskundige projecten", vertelt bestuurder Berry Tomas van Skipov.