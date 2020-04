Schoolexamens: 'Nu moeten de leerlingen juist snel snel vertrekken zodra ze klaar zijn’

Achter de schermen Zo schrijven, drukken en bezorgen we de krant in coronatijd: ‘Iedereen moet zich aanpassen’

11:26 Domien werkt op zolder, onder het dartbord tussen de was. Ook Hein heeft de zolder uitgekozen als werkplek. Lieke heeft thuis het studiehok ingepikt. En Geert waakt als enige over de redactie in Oss. In de drukkerij zijn speciale ploegen samengesteld en de bezorgers zijn extra voorzichtig. Nu het coronavirus de hele wereld in zijn greep heeft moet iedereen zich aanpassen, ook de mensen die dagelijks het Brabants Dagblad maken, drukken of bezorgen. Een kijkje achter de schermen.