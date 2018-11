Schrijver Gert-Jan Peeters uit Uden: ‘Ik heb naar mijn eigen verhaal geluisterd’

Meierij­stad vraagt mening onderne­mers over bedrijven­ter­rei­nen

12:25 VEGHEL - Hoe zien de bedrijventerreinen in Meierijstad er in de toekomst uit? Die vraag staat centraal in drie sessies van het ondernemerscafé, waarbij de gemeente ondernemers uitnodigt om mee te denken over een visie op de bedrijventerreinen.