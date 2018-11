Schup ze: ‘Dit is niet wat we als CDA uit willen dragen’

Fietser geschept door auto in Veghel: zwaarge­wond naar ziekenhuis

10:21 VEGHEL - Een jonge fietser is vrijdagmorgen zwaargewond geraakt bij een aanrijding op de Rembrandtlaan in Veghel. Hij werd geschept door een auto die van de weg was geraakt en door een heg heen op de ventweg terecht kwam. De bestuurder werd aangehouden, de fietser is naar een ziekenhuis in Nijmegen overgebracht.