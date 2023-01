Schuur met asbestplaten verloren door brand in Nistelrode

OM wil 57-jarige eigenaar afgebrande wietschuur Nistelrode ruim 1,1 miljoen euro criminele winst afpakken

DEN BOSCH/NISTELRODE - In een onopvallende schuur aan de Donzel in Nistelrode zat in 2020 een geheime kelder met een professionele wietplantage, bij toeval ontdekt na een brand. De 57-jarige eigenaar van het pand harkte volgens het Openbaar Ministerie met de hennepteelt sinds 2017 ruim 1,1 miljoen euro binnen. Officier van justitie J. van Eekelen wilde deze vermeende criminele winst afpakken. De man ontkende dinsdag bij de Bossche rechtbank in alle toonaarden dat hij iets wist van de plantjes in zijn ondergrondse ruimte.

11 januari