Schuurtje kan in Meierijstad makkelijker een zorgwoning worden

Onder voorwaarden kan een mantelzorgwoning vergunningsvrij worden gebouwd. Daar gaat de gemeente meer bekendheid aan geven. Ook dat een mantelzorgwoning al in een vroeger stadium mogelijk is, bijvoorbeeld als iemand nu nog wel voor zichzelf kan zorgen, maar door een progressieve ziekte op termijn waarschijnlijk niet meer. Dan is er, net als bij de gewone mantelzorg, wel een mantelzorgverklaring nodig. Voor die medisch inhoudelijke beoordeling van de zorg hoeven mensen niet meer langs de huisarts of wijkverpleegkundige, maar kunnen ze voortaan terecht bij sociaal medisch bureau Argonaut. De voorwaarden zijn laagdrempeliger gemaakt, zodat meer mensen hieraan kunnen voldoen.

Mantelzorgers worden al zo belast

Wethouder Rik Compagne hoopt zo de toch al drukke mantelzorgers een handje te helpen. ,,In Nederland zijn 5 miljoen mantelzorgers en uit onderzoeken blijkt dat één op de vier mantelzorgers ernstig belast is. Ik vind het belangrijk om de belasting van deze grote groep mensen te verlagen", zegt hij. ,,We hebben het beleid aangepast aan de wensen en mogelijkheden van deze tijd. Mensen worden steeds ouder en ze wonen op hogere leeftijd zelfstandig, waardoor hulp van mantelzorgers nog belangrijker wordt.”

Wanneer ben je een mantelzorger?

Een mantelzorger is iemand die minimaal acht uur per week intensieve zorg geeft aan iemand waarmee hij of zij een bestaande sociale relatie heeft. Het is geen betaalde zorg, en gaat verder dan de gebruikelijke hulp van huisgenoten. De huisarts, wijkverpleegkundige of een sociaal-medisch adviseur bepaalt meestal of er behoefte is aan mantelzorg. Een mantelzorgwoning kan dan handig zijn, want dan wonen de zorgverlener en degene die zorg nodig heeft dicht bij elkaar. Normaal mag een bijgebouw niet bewoond worden, maar voor mantelzorg kan een uitzondering worden gemaakt. Als de zorg voorbij is, moet het gebouw wel weer de oorspronkelijke functie terugkrijgen.