SCMH korfbal en voetbal verder als één club

Op suggestie van de notaris wordt vrijdagavond 13 september op de middenstip van het sportveld de krachtenbundeling bezegeld. Vertegenwoordigers van beide sportclubs tekenen een notariële akte waarmee het samengaan een feit is. Daarna breekt het feestgedruis los. De leden van beide ‘bloedgroepen’ zijn uitgenodigd om het samengaan samen te vieren.

,,We zijn niet over één nacht ijs gegaan”, zeggen beide aanstaande ex-voorzitters Bert van den Broek (voetbal) en Henk van den Brand (korfbal) in koor. ,,We hebben 2,5 jaar geleden de leden gepolst. Toen die positief reageerden, konden we fusiecommissie oprichten.” Onder leiding van Peter Verkuijlen heeft een 6-koppige commissie de voor- en de nadelen van een krachtenbundeling onderzocht.