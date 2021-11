Scootmobiel-rel Peppelhof gesust: bewoners hoeven er geen te delen en gezamenlijke stalling is ‘nu nog niet aan de orde’

Vrije Markt Volkel sluit voorgoed en wordt woonplek voor starters

VOLKEL - Er hangt zondag een melancholieke sfeer op de Vrije Markt Volkel. Het is de laatste verkoopdag en wethouder Franko van Lankvelt van de gemeente Uden sloot daarom officieel de deuren. De bekende plek in Volkel verdwijnt niet, er komen 12 studio’s in.

31 oktober