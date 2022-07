Scouting Veghel viert jubileum met avontuurlijke 11-Spelentocht

Column tHans Lekker fröbelen met Post-it, stift en papier. Maar wat heeft dat te maken met inspraak?

Ja hoor, daar waren ze weer. De gele Post-it plakbriefjes waarop het volk zijn mening mocht geven over een heikele kwestie. In dit geval de tijdelijke opvang voor asielzoekers in Zeeland waar op voorhand nogal wat over te doen was. Daarom had de gemeente Maashorst halfweg de rit een tussentijdse evaluatie ingelast om te horen hoe de tijdelijke buren bevallen.

