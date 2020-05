Second opinion over plan Eerdse kerk nog niet binnen; uitstel tot eind juni

Sterftecij­fers zakken ook in deze regio terug, in Bernheze minder hard dan elders

1 mei OSS/UDEN/MEIERIJSTAD - Net als in de rest van het land neemt de sterfte in coronabrandhaard Oost-Brabant de laatste weken sterk af. Het normale niveau was twee weken geleden echter nog lang niet bereikt, zo blijkt uit cijfers die het CBS vrijdag publiceerde. In Bernheze bijvoorbeeld overleden in de week na Pasen nog drie keer meer mensen dan normaal.