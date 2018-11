Sedert lange tijd weer een poëziemiddag in De Pul

UDEN - Dichter Maarten van den Elzen brengt op zondag 25 november poëzie terug naar waar het allemaal ooit begon: De Pul. Met 'Er Rijmt Niets op Herfst' is in De Pul aan de Kapelstraat 13 in Uden voor het eerst sinds lange tijd weer een poëzie-middag plaats.

Drie Nederlandse dichters staan samen met het Sebastian Ensemble in het Udense cultuurpodium. De dichters zijn Tsead Bruinja, Marije Langelaar en Maarten van den Elzen. Bruinja woont in Amsterdam. Hij debuteerde in het Fries in 2000 met de Friestalige bundel De wizers yn it read en in het Nederlands in 2003 met Dat het zo hoorde. Van 2008 tot 2013 schreef Bruinja gedichten voor het actualiteitenprogramma 'Dit is de dag'.