Senioren Bernheze lopen 800 euro mis door misrekening energietoeslag

Maashorst gaat nu écht zorgen voor senioren­hui­zen in Volkel

VOLKEL - De even scherpe als curieuze kreet vanuit Volkel is gehoord in politiek Maashorst. Nog dit jaar komt er ‘écht vaart’ in het bouwproject voor senioren midden in het dorp, zo betoogde wethouder Franko van Lankvelt donderdagavond.

20 mei