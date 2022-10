Senioren tussen 73 en 83 uit Heeswijk-Dinther spelen klucht van 2,5 uur

Laatste zwemvier­daag­se in oud Veghels zwembad: ‘Kijk toch eens, die bruine tegeltjes in de gangen’

VEGHEL - Deelnemers aan de elfde en laatste zwemvierdaagse in het binnenbad van Laco de Beemd in Veghel pinkten een traantje weg. Want in april komt er een splinternieuw zwembad. ,,Die kleedhokken, die zie je bijna nergens meer.”

26 oktober