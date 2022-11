Seniorenraad Meierijstad wil geen senioren achter de geraniums: woonmarkt en verkeersmarkt om ouderen te helpen

Zijn er dan nog niet genoeg instanties die de ouderen in onze maatschappij vertegenwoordigen? ,,Zeker wel, en die doen ook heel goed werk,” laat voorzitter Wim van Meijl (72) meteen maar even weten. ,,Maar wij houden ons juist bezig met beleidsmatige zaken en niet met de taken van huidige welzijnsorganisaties, KBO’s en wijk- en dorpsraden. We concentreren ons op thema’s als levensloopbestendige woningen, veilig wonen, participatie in de maatschappij, en eenzaamheid en armoede”, aldus de voorzitter.

Een van de onderwerpen die senioren bezighoudt is wonen. Daarom wordt er zaterdag op initiatief van de gemeente en de seniorenraad, een woonmarkt gehouden in wijkcentrum De Leest in Veghel. Bezoekers krijgen informatie over wat er nodig is om als senior zo lang mogelijk op een veilige manier thuis te kunnen blijven wonen. Bezoekers kunnen zich aanmelden om in eigen huis een scan te laten uitvoeren om te bepalen hoe je eigen huis levensloopbestendig te maken. ,,Zodat mensen alvast gaan nadenken over hun woonsituatie als ze ouder worden,” aldus de voorzitter. ,,We willen aanzetten tot nadenken en gesprekken op gang brengen. Onder het motto: repareer je dak als de zon schijnt.”

35.000 ouderen

De seniorenraad vertegenwoordigt de belangen van zo'n 35.000 55-plussers in de gemeente Meierijstad, stelt Van Meijl. ,,Wij willen mede het ouderenbeleid van de gemeente vorm geven en intensief bij de processen betrokken worden. En als iets niet kan, willen we de argumenten kennen en kijken naar alternatieven.”

Het werkgebied van de seniorenraad is verdeeld in de kernen Veghel (met Eerde, Zijtaart en Mariaheide), Schijndel (met Wijbosch), Sint-Oedenrode (met Boskant, Nijnsel en Olland), en Erp (met Keldonk en Boerdonk).

Mensen gezocht

Behalve in Schijndel en Sint-Oedenrode, draait ook de afdeling Erp inmiddels goed, bevestigt Bert van Boxmeer (71). ,,In elke kern zijn drie commissies bezig; rondom wonen en veiligheid, zorg/welzijn en dienstverlening en met communicatie. In de bemensing van die commissies zijn nog wat open plekken. Wij zoeken vrouwen en mannen die affiniteit hebben met ons werk en de doelgroep en die maatschappelijk betrokken zijn. Met name voor Veghel zoeken we mensen; die goed kunnen samenwerken en af en toe de kar willen trekken. Ook ouderen met een niet-Nederlandse achtergrond zijn bij ons meer dan welkom”, zegt Van Boxmeer.

Veilig in het verkeer als oudere

Van Boxmeer, eerder werkzaam in het bedrijfsleven en jarenlang voorzitter van de Erpse Bedrijven kring, is lid van de kern Erp. De seniorenraad afdeling Erp houdt 25 november een verkeersmarkt voor 50-plussers uit Erp, Keldonk, Boerdonk, Eerde en Zijtaart. Die vindt plaats in Ontmoetingscentrum Ter Aa in Erp. ,,Boordevol informatie, cursusmogelijkheden, en de politie en Veilig Verkeer Nederland zijn aanwezig. Die middag gaat het niet alleen om veiligheid, maar zeker ook om mobiliteit. Hoe kan ik als oudere nog zo lang mogelijk veilig aan het verkeer deelnemen en is mijn omgeving daarvoor ingericht.”