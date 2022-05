Serviceclub Innerwheel Veghel-Uden haalt 1240 euro op voor stichting Kinderfeest

Bij het Pieter­Brueg­hel­Huis draait alles om geluk en dat zit in kleine dingen, weten ze daar

VEGHEL - Van koken tot yoga of je mooi laten maken in de beautysalon, je kunt het zo gek niet bedenken of je kunt het doen in het PieterBrueghelHuis in Veghel. Volgende week viert het ‘inloophuis voor iedereen’ het vijfjarig bestaan.

14 mei