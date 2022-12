Sfeervolle derde editie Midwintermalen Kilsdonkse Molen

In het veld achter het bezoekerscentrum vormen honderden waxinelichtjes een fraaie lichtjesroute over het terrein. Kinderen struinen langs de lichtjes, op zoek naar letters om er een woord mee te vormen. Enthousiast gegil verraad telkens wanneer de kinderen een letter hebben gevonden. Verspreid over het terrein bij het bezoekerscentrum zitten bezoekers bij de vele vuurkorven en vuurpotten. Het gros van de bezoekers echter zoekt de warmte op in het bezoekerscentrum. Oliebollen, erwtensoep, glühwein en gezellige muziek van de formatie Hedde Efkes houden daar de stemming erin.

Bij een van de vuurschalen bakken kinderen en hun ouders marshmallows boven een knappend vuur. Met open mond luisteren ze naar vrijwilliger Casper Hoenderdos die een spannend verhaal vertelt over de Vloek van de Kilsdonkse Molenaar, waardoor op een dag de wieken afbreken en in de molenwiel verdwijnen. ,,Dat verhaal hebben we ooit in een jolige bui met elkaar verzonnen”, lacht molenaar Ad van Lamoen.

Slecht notenjaar

Beide molens staan deze avond in een zee van licht mooi te zijn. De windmolen helderwit, de waterraderen in groen licht en de watermolen in fraai paars schijnsel. Het kleine beetje wind laat de wieken langzaam draaien. ,,Dat is een beetje ons probleem vandaag, vertelt Van Lamoen en kijkt bezorgd naar de traag draaiende wieken en waterraderen. Hij vervolgt: ,,het waterpeil in de Aa is te laag en de wind vandaag te zwak om goed te kunnen malen. We hebben wat rogge en tarwe kunnen malen, maar olie slaan zit er vandaag echt niet in.”

,,We hebben trouwens een slecht notenjaar achter de rug. De opbrengst valt gruwelijk tegen. Andere jaren slaan we met gemak 120 liter walnotenolie, maar dit jaar moeten we blij zijn met de helft. Maar ja, zo is de natuur en daarmee moet een molenaar leven. Je mag het Midwintermalen daarom ook een beetje zien als eerbetoon aan de molenaar van vroeger, die in deze wintertijd met veel ontberingen, zoals kou, sneeuw, donker en storm, te maken had”.