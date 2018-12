Siba-man dankt zijn twee engeltjes

Verspil­lings­fa­briek wil eten ter plekke bereiden bij Voedselban­ken

24 december VEGHEL - De Verspillingsfabriek in Veghel is van plan om in de distributiecentra van de regionale Voedselbank overtollig voedsel te gaan verwerken in mobiele keukens. De soepen, hachés en hutspotten krijgen een plek in de pakketten van de Voedselbank en in de centra van het Leger des Heils. Dit meldt het FD.