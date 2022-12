Silotel in Veghel lijkt van de baan: ontwikkelaar kijkt nu naar woningbouw bij Noordkade

Kindje Jezus zo goed als nieuw dankzij vastbera­den Joke Franken (92): ‘Ik gunde mezelf pas rust toen het hoofd er weer op zat’

HEESCH - Heiligschennis, dat is het volgens de 92-jarige Joke Franken uit Oss als vandalen het hoofd van kindje Jezus gebruiken als voetbal. Het kost haar veel moeite maar het lukt om het beeld te herstellen. Woensdag ligt het heilige beeld - een jaar later en zo goed als nieuw - terug in zijn kribbe van de kerststal in het Heesche centrum.

7 december