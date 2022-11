Sinterklaas ontwaakt in de bedstee en gymt met de kinderen

Ouders genieten zichtbaar, kinderen voelen ook wat spanning in de schemerige boerderij. In de stal durven sommigen Ozosnel, het paard van de Sint, te aaien. In d’n herd brandt het haardvuur en er liggen wat pieten te slapen. ,,Wakker worden", schreeuwt de jeugd en de pieten schrikken op. Sint slaapt in de bedstee en wordt eruit getrokken. Hij is blij dat de kinderen er zijn. Jari Tips (6) helpt Sint spontaan in de klompensloffen. Met z’n allen doen ze dan ochtendgymnastiek. Armen hoog en laag en ook nog even zwaaien. Sint is maar karig gekleed. De dappere Kirsten van Gemert (7) durft en helpt Sint samen met de pieten in zijn mantel. ,,En ik gaf de staf aan en die was helemaal niet zwaar”, klinkt het trots. Luca Tips (8) mag daarna met anderen het ontbijt klaarzetten. Zijn zusje Vita (3) vond de high five met Sint het allerleukste én dat ze het liedje over de paardenvoetjes zongen.