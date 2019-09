Sjaaltjes voor medewerkers jubilerende buurtbus

update 3FM-dj's lopen deze winter dwars door Oss voor Serious Request: van Nuland tot Reek

15:23 OSS - De 3FM-dj’s die van 18 tot en met 24 december deelnemen aan het project 3FM Serious Request: The Lifeline lopen op 20 december van Nuland naar Reek. Drie teams lopen in estafettevorm van Goes naar Groningen, terwijl ze 24/7 live radio maken en acties bezoeken die luisteraars op poten zetten.