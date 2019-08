Sjakie en de chocoladefabriek 2.0 in Veghel: Bob Hutten verstopt kaartjes in koekjes

Daarom heeft de Veghelse cateraar en goeroe op het gebied van tegengaan van voedselverspilling net als Willy Wonka vijf Gouden Wikkels verstopt in koekjes, in dit geval Gouden Tickets genaamd. Kinderen die ze aantreffen, winnen een rondleiding net als in Sjakie in de Chocoladefabriek, maar dan in zíjn keuken van Hutten Catering en bij bakkerij Van Leur in Veghel, die de actie ondersteunt. ‘Vind je een Gouden Ticket, dan word je op 16 oktober samen met je vader of moeder een dag lang in de watten gelegd. We gaan allemaal lekkere dingen maken, meer verklap ik nog niet’, schrijft Bob Hutten, wiens opa Jan in 1929 in de Molenstraat in Veghel een bakkerij begon, over zijn actie.