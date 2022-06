Sjan heeft een boodschap aan dief schilderij Kloosterkapel: terugbrengen óf doneren aan hospice

De verf was bij wijze van spreke nog nat, het werk van Loes van den Thillart was met andere woorden maar net klaar. Om publiek te trekken naar de expositie voor het goede doel, zette de organisatie een schilderij van een van de exposerende kunstenaars in de kloostertuin bij de Kloosterkapel aan de Kerkstraat. Met Hemelvaart konden bezoekers schilderijen van Van den Thillart bekijken en ook kopen. De opbrengst zou volledig gaan naar Hospice de Duinsche Hoeve in Rosmalen.

Midden op de dag

Hoogst verbaasd was Sjan Geenen, bestuurslid bij Kloosterkapel, dan ook, toen ergens op het midden van de dag het schilderij ineens weg was uit de tuin. ,,Iemand moet daar echt moeite voor hebben gedaan. En het was ook heel duidelijk dat het geen exemplaar was om mee te nemen. Camera’s hangen er niet, Vorstenbosch is klein, onlangs werd de tweeduizendste inwoner verwelkomd. En eigenlijk wordt er nagenoeg nooit iets gestolen.” Geenen kan zich ook niet herinneren dat zoiets ooit eerder is gebeurd bij de Kloosterkapel.

Kunstenaar is er ziek van

Het was wel kermis in het dorp, het kan dus nog altijd zijn dat het een bezoeker van buitenaf is geweest, loopt Geenen de mogelijkheden nog eens na. Zelf heeft ze direct rondvraag gedaan bij eventuele getuigen. ,,De man van de draaimolen stond er dicht bij, maar die had ook niets gezien.” De kunstenaar zelf is er ook behoorlijk ziek van, vertelt Geenen die gelijk een bericht heeft voor de persoon die het werk heeft meegenomen. ,,Je mag het altijd terugbrengen bij ons natuurlijk of anders een donatie doen aan de hospice.”